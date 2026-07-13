Η Ιαπωνία ετοιμάζει «στρατό» 10.000.000 ανθρωποειδών ρομπότ: Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος

Με κρατική χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων και τη στήριξη κολοσσών όπως η Honda και η Sony, η Ιαπωνία θέλει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη ρομποτική μέχρι το 2040.

Η Ιαπωνία ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη στη διεθνή κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε μια νέα εθνική στρατηγική που προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρωποειδών ρομπότ έως το 2040, με στόχο να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Κίνα.

Το σχέδιο δεν αφορά τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης από ανθρωποειδή ρομπότ. Αντίθετα, προβλέπει την ανάπτυξη ενός τεράστιου στόλου ρομπότ που θα αναλάβουν εργασίες στη βιομηχανία, τη γεωργία, την υγεία και άλλους κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Η απάντηση της Ιαπωνίας στην κυριαρχία της Κίνας

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού να δημιουργούν πιέσεις στην οικονομία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο βρετανικός Guardian, η χώρα θα χρειαζόταν περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζομένους τα επόμενα χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της.

Αντί να βασιστεί αποκλειστικά στη μετανάστευση, το Τόκιο επιλέγει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στη ρομποτική. Η νέα στρατηγική προβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος Noetra, το οποίο θα αξιοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ σε 18 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 1 τρισ. γεν (περίπου 5,4 δισ. ευρώ) μέσα στην επόμενη πενταετία, ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη και τη μαζική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο έρευνας για τη λεγόμενη «φυσική τεχνητή νοημοσύνη» (Physical AI), η οποία επιτρέπει στα ρομπότ να λειτουργούν αυτόνομα στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες ιαπωνικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Honda, Sony, SoftBank και NEC, ενώ αναμένεται να ενταχθούν και άλλοι μεγάλοι όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι Fujitsu και Rakuten. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 40 εταιρείες.

Ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάουα, δήλωσε ότι η χώρα σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σε τομείς όπως η περίθαλψη ηλικιωμένων, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, η βιομηχανική παραγωγή και οι εργασίες αποξήλωσης στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, ώστε να αποκτήσει προβάδισμα στη νέα εποχή της ρομποτικής.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με την Κίνα, η οποία θεωρείται σήμερα ο παγκόσμιος πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Με το νέο πρόγραμμα, η Ιαπωνία φιλοδοξεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στη βιομηχανία της επόμενης δεκαετίας.

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