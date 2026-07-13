Τον έδιωξαν από κρουαζιερόπλοιο στη Σούδα επειδή είχε πάνω του... κόκα

Η ασφάλεια του «Scarlet Lady» εντόπισε μικροποσότητες κόκας και κάνναβης σε 35χρονο Ισπανό, ο οποίος συνελήφθη μόλις το πλοίο έφτασε στη Σούδα.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά την παραμονή του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» στο λιμάνι της Σούδας, όταν ένας 35χρονος Ισπανός επιβάτης συνελήφθη για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών και στη συνέχεια αποβλήθηκε από το πλοίο.

Σύμφωνα με το Zarpanews, η ασφάλεια του κρουαζιερόπλοιου εντόπισε στην κατοχή του 35χρονου μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης και ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Συνελήφθη στη Σούδα και επέστρεψε αεροπορικώς στην Ισπανία

Με τον κατάπλου του πλοίου στη Σούδα, στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν στη σύλληψη του Ισπανού επιβάτη. Ακολούθησε η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία, με τον 35χρονο να οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, στο μεταξύ είχε ήδη αποβληθεί από το «Scarlet Lady» και αναχώρησε αεροπορικώς για την Ισπανία, χωρίς να συνεχίσει την κρουαζιέρα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό λίγες ημέρες μετά την έκτακτη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στη Σούδα, η οποία είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Η περιπέτεια του «Scarlet Lady»

Το «Scarlet Lady» είχε τροποποιήσει το δρομολόγιό του, καθώς δεν έλαβε άδεια να προσεγγίσει λιμάνια της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, το πλοίο είχε ναυλωθεί για θεματική κρουαζιέρα διάρκειας ενός μήνα με επιβάτες που προέρχονταν κυρίως από την LGBTQ+ κοινότητα.

Έπειτα από τις αρνήσεις των δύο χωρών, το δρομολόγιο αναπροσαρμόστηκε και, κατόπιν συνεννόησης με τις ελληνικές αρχές, το πλοίο κατέπλευσε στη Σούδα, μεταφέροντας περίπου 1.860 επιβάτες και περισσότερα από 1.100 μέλη πληρώματος, πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς το Μαυροβούνιο.

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