Το 1990 ήταν απλώς ένας βράχος στη μέση του πουθενά: Σήμερα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος στη Γη

Σε μια βραχονησίδα μόλις 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσα στην Κένυα και την Ουγκάντα, ζουν σχεδόν 2.000 άνθρωποι

Ανάμεσα στην Κένυα και την Ουγκάντα, στη μέση της λίμνης Βικτόρια, υπάρχει ένα μικροσκοπικό βραχώδες νησί που μοιάζει αδύνατο να φιλοξενήσει ανθρώπινη ζωή. Κι όμως, στη Migingo, μια νησίδα έκτασης μόλις 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ζουν σχεδόν 1.800 άνθρωποι, καθιστώντας την μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη.

Με σπίτια κατασκευασμένα σχεδόν αποκλειστικά από λαμαρίνα, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς σχεδόν καθόλου ελεύθερο χώρο, η καθημερινότητα στη Migingo θυμίζει περισσότερο μια πλωτή πολιτεία παρά ένα απομονωμένο νησί.

Η αλιεία, η διαμάχη δύο χωρών και η ζωή σε έναν βράχο

Ο λόγος που τόσοι άνθρωποι επιλέγουν να ζουν εκεί είναι ένας: η αλιεία. Τα νερά της λίμνης Βικτόρια είναι πλούσια σε πέρκα του Νείλου, ένα από τα πιο πολύτιμα εμπορικά ψάρια της περιοχής. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι ψαράδες βρίσκονται στη λίμνη και στη συνέχεια διαθέτουν την ψαριά τους είτε στο ίδιο το νησί είτε στις αγορές των γειτονικών χωρών.

Η οικονομική δραστηριότητα έχει προσελκύσει κατοίκους από την Κένυα, την Ουγκάντα αλλά και την Τανζανία. Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, στο νησί δραστηριοποιούνται εκατοντάδες έμποροι ψαριών, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τον πληθυσμό του σε καθημερινή βάση.

Η ζωή, ωστόσο, απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί εύκολη. Οι υποδομές είναι στοιχειώδεις. Στη Migingo υπάρχουν λίγα καταλύματα, μικρά καταστήματα, μπαρ, ένα φαρμακείο και ελάχιστες βασικές υπηρεσίες, ενώ η απουσία οργανωμένου αποχετευτικού συστήματος δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παρά τις δυσκολίες, η τοπική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα δεμένη. Οι κάτοικοι στηρίζονται ο ένας στον άλλο, ενώ η θρησκεία κατέχει σημαντική θέση στην καθημερινότητά τους. Αν και η σουαχίλι είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο, ακούγονται και αρκετές τοπικές διάλεκτοι, καθώς στο νησί συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων.

Στη μοναδικότητα της Migingo προστίθεται και μια μακροχρόνια εδαφική διαμάχη. Τόσο η Κένυα όσο και η Ουγκάντα διεκδικούν την κυριαρχία της νησίδας, καθώς η περιοχή διαθέτει εξαιρετικά πλούσια αλιευτικά αποθέματα. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κατά καιρούς έχει οδηγήσει ακόμη και σε διπλωματικές αντιπαραθέσεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι δύο πλευρές έχουν επιλέξει να συνεργάζονται για τη διαχείριση της περιοχής, επιτρέποντας στους κατοίκους να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους.

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