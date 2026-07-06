Η Κίνα παρουσίασε το πιο ανθρώπινο ρομπότ μέχρι σήμερα: Αναγνωρίζει συναισθήματα και μιλά σαν άνθρωπος (vid)

Η UBTECH στην Κίνα παρουσίασε ανθρωποειδή ρομπότ πλήρους μεγέθους με βιομιμητικό δέρμα και AI συναισθηματικής αναγνώρισης, για εμπορική και οικιακή χρήση.

Η Κίνα βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρωτοπορία της ρομποτικής τεχνολογίας, όμως μια νέα εξέλιξη από τον τεχνολογικό κολοσσό UBTECH φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Η εταιρεία παρουσίασε μια νέα σειρά υπερρεαλιστικών ανθρωποειδών ρομπότ, τα οποία δεν είναι μόνο σχεδιασμένα να μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά και να αλληλεπιδρούν φυσικά μέσω προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα ανθρωποειδή U1

Τα ρομπότ της σειράς Uworld U1 διατίθενται σε ανδρική και γυναικεία εκδοχή, με ύψος περίπου 183 εκ. και 169 εκ. αντίστοιχα, ενώ ζυγίζουν σχεδόν το μισό από έναν μέσο άνθρωπο.

Είναι κατασκευασμένα με βιομιμητικό δέρμα, το οποίο προσομοιάζει την ανθρώπινη υφή, ενισχύοντας τον ρεαλισμό τους.

Προηγμένη μηχανική κίνησης και ανθρώπινη συμπεριφορά

Τα ρομπότ διαθέτουν έναν διπλό βιομιμητικό αυχενικό μηχανισμό, ο οποίος τους επιτρέπει να αναπαράγουν έως και 90% των βασικών ανθρώπινων κινήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι έχουν αναπτυχθεί συστήματα που συγχρονίζουν την ομιλία με την κίνηση των χειλιών με καθυστέρηση μικρότερη των 20 χιλιοστών του δευτερολέπτου, δημιουργώντας ιδιαίτερα φυσική αλληλεπίδραση.

AI με «συναίσθημα» και αναγνώριση ανθρώπινων αντιδράσεων

Η καρδιά του συστήματος είναι ένα ιδιόκτητο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), το οποίο έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια αλληλεπίδραση και συντροφικότητα.

Σύμφωνα με την UBTECH, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερες από 20 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%, επιτρέποντας πιο «ανθρώπινη» επικοινωνία.

Πιθανές χρήσεις των ρομπότ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η σειρά U1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως:

καθημερινή συντροφικότητα

συναισθηματική υποστήριξη

βελτίωση τρόπου ζωής

υποδοχή και εξυπηρέτηση σε χώρους

φροντίδα ηλικιωμένων

ψυχολογική υποστήριξη

τουρισμός και εκθέσεις

εκπαίδευση και έρευνα

πολυτελείς οικιακές υπηρεσίες

Μαζική παραγωγή και υψηλή ζήτηση

Μετά την παρουσίαση, η UBTECH ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει πάνω από 10.000 παραγγελίες για τα νέα ανθρωποειδή ρομπότ. Η τιμή τους κυμαίνεται από περίπου 17.000 έως 145.000 δολάρια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε μοντέλου.

Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου και παρουσίαση των U1 σηματοδοτεί μια νέα φάση στην εξέλιξη της ρομποτικής, όπου τα ανθρωποειδή συστήματα δεν περιορίζονται πλέον σε βιομηχανικές εργασίες, αλλά στοχεύουν σε καθημερινή ανθρώπινη αλληλεπίδραση και κοινωνική ενσωμάτωση.

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