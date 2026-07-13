ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτείται ο Συμεών Κεδίκογλου, παραδίδει την έδρα και εντάσσεται στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ο Συμεών Κεδίκογλου παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδει την έδρα του και δηλώνει ότι εντάσσεται στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να παραδώσει την έδρα του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, επικαλούμενος λόγους συνέπειας και δηλώνοντας τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα..

Όπως αναφέρει, η παραίτησή του αποτελεί «πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος», ωστόσο ήταν επιβεβλημένη, όπως σημειώνει, από τις αρχές, τις αξίες και τη συνέπεια που χαρακτηρίζουν την πολιτική του διαδρομή.

Στρέφεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Στην ανάρτησή του, ο Συμεών Κεδίκογλου γνωστοποιεί ότι θα συμπορευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζει ότι είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού το 2023, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ, και τονίζει πως δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Παράλληλα, εξηγεί ότι δεν θεωρεί πολιτικά ορθό να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχει αποφασίσει να αποχωρήσει, επισημαίνοντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταθέσει την επιστολή παραίτησής του στον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι η απόφασή του θα συμβάλει στη δημιουργία μιας κυβερνώσας προοδευτικής παράταξης, καλώντας τους πολίτες να συμπορευτούν μαζί του στο νέο εγχείρημα, με στόχο –όπως αναφέρει– μια δικαιότερη Ελλάδα και μια νέα προοδευτική προοπτική.

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