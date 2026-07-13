Πωλείται ιστορική νησίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο για 95.000 ευρώ

Η νησίδα Houx στο Βέλγιο, με ιστορία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πωλείται για 95.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η δόμηση, αλλά έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ένα μικρό κομμάτι γης με ιστορική σημασία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκε προς πώληση στο Βέλγιο, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές. Πρόκειται για τη νησίδα Houx, που βρίσκεται στον ποταμό Meuse, στον δήμο Yvoir στη νότιας Βαλλωνία, και διατίθεται στην αγορά έναντι 95.000 ευρώ.

Η αγγελία προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στη μεσίτρια που ανέλαβε την πώληση. Η Véronique Meyfroidt, ιδιοκτήτρια μικρού μεσιτικού γραφείου στην περιοχή Annevoie, δήλωσε πως δεν περίμενε τόσο μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη.

«Γεια σας, έχω ένα νησί προς πώληση», ήταν η απρόσμενη φράση που άκουσε από τον σημερινό κάτοχο της έκτασης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλείας και είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση.

Χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις

Ο ιδιοκτήτης απέκτησε τη νησίδα το 1996, με βασικό στόχο να την αφήσει να εξελιχθεί φυσικά, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η έκταση ξεπερνά ελαφρώς τα τέσσερα εκτάρια, ενώ τμήμα της ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία της Βαλλονίας.

Η περιοχή βρίσκεται εντός ζώνης Natura 2000, γεγονός που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της γης. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικία, να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα ή να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. Μόνο μια προσωρινή, αποσπώμενη κατασκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η πρόσβαση στη νησίδα γίνεται μέσω μιας μικρής γέφυρας που τη συνδέει με την απέναντι όχθη, κοντά σε έναν μικρό οικισμό.

Πέρα από τη φυσική της ομορφιά, η Houx διαθέτει και ιστορικό βάρος. Τον Μάιο του 1940, κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στο Βέλγιο, η περιοχή αποτέλεσε σημείο όπου οι γερμανικές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Meuse, γράφοντας ένα μικρό αλλά σημαντικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μέχρι στιγμής, το μεσιτικό γραφείο έχει δεχθεί περίπου είκοσι αιτήματα από ενδιαφερόμενους. «Υπάρχουν πολλοί πραγματικά ενδιαφερόμενοι. Ο αριθμός των κλήσεων αποτελεί μεγάλη έκπληξη», ανέφερε η Meyfroidt, η οποία χαρακτήρισε την πώληση ως μία από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες της επαγγελματικής της πορείας.

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