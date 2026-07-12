Ανθρωποειδή ρομπότ εντοπίστηκαν να κάνουν επαιτεία στους δρόμους κινεζικών πόλεων, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για τη σχέση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης.

Εδώ και καιρό γίνεται λόγος για τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης και τα ρομπότ που θα μας πάρουν τις δουλειές, αλλά ποιος θα το φανταζόταν ότι δεν θα γλίτωναν ούτε οι ζητιάνοι των δρόμων; Ανθρωποειδή ρομπότ άρχισαν πρόσφατα να επιδίδονται σε επαιτεία, καταπατώντας την περιοχή των ανθρώπων ζητιάνων.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος HK01 με έδρα το Χονγκ Κονγκ ανέφερε πως αρκετά ανθρωποειδή ρομπότ-ζητιάνοι εντοπίστηκαν στους δρόμους κινεζικών πόλεων όπως το Πεκίνο, η Τσενγκντού και η Φουζού, υποδηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον για μια πρώιμη τάση.

Τί ζητιανεύουν τα ρομπότ;

Όποιος τοποθέτησε τα ρομπότ φρόντισε να πάρουν τη σωστή στάση, είτε καθισμένα στα γόνατά τους με το κεφάλι χαμηλωμένο είτε σκυμμένα μπροστά από τους «ανθρώπινους αφέντες» τους, κρατώντας μηνύματα όπως «Δεν έχω χρήματα να φορτίσω το κινητό μου» και «Παρακαλώ πληρώστε τον λογαριασμό του ρεύματός μου», καθώς και QR codes για διαδικτυακές πληρωμές.

Οι φωτογραφίες των ρομπότ που ζητιανεύουν έγιναν γρήγορα viral στην Κίνα, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση ανάμεσα σε εκείνους που εξέφρασαν ανησυχία για την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και σε εκείνους που αμφισβήτησαν τη γνησιότητα αυτής της τάσης.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ, όπως τα μοντέλα G1 και H2 της Unitree, είναι μερικά από τα πιο προηγμένα μοντέλα στην αγορά, αλλά δεν είναι φθηνά. Επομένως, η χρήση τους για επαιτεία στους δρόμους δεν βγάζει πραγματικά οικονομικό νόημα.

Αν κάποιος το έκανε για να τραβήξει την προσοχή, όμως, αυτό θα ήταν μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Ορισμένοι υπέθεσαν ότι αυτές οι παράξενες σκηνές μπορεί να είναι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες για να αναγκάσουν τους ανθρώπους να αναλογιστούν την ολοένα και πιο παράλογη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των ρομπότ που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη.

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