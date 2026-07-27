Αγόρασε φάρο 122 ετών στη μέση της θάλασσας και επενδύει εκατομμύρια για να τον μεταμορφώσει

Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε ιστορικό φάρο 122 ετών, επενδύει εκατομμύρια στην αποκατάστασή του και τον μετατρέπει σε κέντρο εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Κάουζ (Rich Couse) αγόρασε τρεις ιστορικούς φάρους σε δημοπρασία της αμερικανικής κυβέρνησης, επενδύοντας μεγάλα ποσά για τη διάσωση και την αποκατάστασή τους. Για έναν μόνο φάρο κατέβαλε περίπου 1 εκατ. βραζιλιάνικα ρεάλ (170.977€), ενώ το συνολικό κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται στα 7 εκατ. ρεάλ (1.196.839€).

Στόχος του είναι να διατηρήσει ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και να μετατρέψει τους φάρους σε χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού.

Ο φάρος των 122 ετών στον κόλπο Τσέζαπικ

Το σημαντικότερο έργο αφορά τον φάρο Hooper Island Lighthouse, στον κόλπο Τσέζαπικ της πολιτείας Μέριλαντ. Χτισμένος πριν από 122 χρόνια, ο φάρος κατοικήθηκε για περίπου έξι δεκαετίες από φαροφύλακες που λειτουργούσαν τον εξοπλισμό σηματοδότησης. Με την αυτοματοποίηση του συστήματος, εγκαταλείφθηκε και για δεκαετίες υπέστη σοβαρές φθορές από τον χρόνο, τον άνεμο και τη θάλασσα.

Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, το εσωτερικό ήταν γεμάτο σκουριά, συντρίμμια και ακαθαρσίες. Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η ανακαίνιση προχωρά σταδιακά. Ο φάρος διαθέτει έξι επίπεδα. Στην κορυφή εξακολουθεί να λειτουργεί ο φανός ναυσιπλοΐας, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι ανακαινίζονται ώστε να γίνουν πλήρως αξιοποιήσιμοι. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή κουζίνας, υπνοδωματίων, χώρων φιλοξενίας επισκεπτών και ενός πανοραμικού χώρου που βλέπει προς τον κόλπο. Τα αυθεντικά κυκλικά παράθυρα, που θυμίζουν φινιστρίνια πλοίου, διατηρούνται ως μέρος της ιστορικής ταυτότητας του κτιρίου.

Επένδυση με στόχο την ιστορία και το περιβάλλον

Αν και ο οικονομικός προϋπολογισμός είναι υψηλός ο ίδιος ο επιχειρηματίας δηλώνει ότι η απόδοση της επένδυσης δεν θα είναι μόνο οικονομική. Σκοπεύει να μετατρέψει τους φάρους σε εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά κέντρα, όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται επισκέπτες, μαθητές, ερευνητές και τουρίστες, με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία της ναυσιπλοΐας και τη σημασία της διατήρησης της ναυτικής κληρονομιάς.

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του έργου, ο συνδυασμός ιστορικής διατήρησης, τουρισμού, εκπαίδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να δώσει νέα ζωή σε κατασκευές που είχαν εγκαταλειφθεί για δεκαετίες. Ο Ρίτσαρντ Κάουζ φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η διατήρηση της ιστορίας μπορεί να αποτελέσει επένδυση για το μέλλον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ