Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η Ισπανία έχει αυτό το έδαφος στις ακτές του Μαρόκου: Κάποτε ήταν άντρο πειρατών

Ένας μικροσκοπικός βράχος στις ακτές του Μαρόκου ανήκει στην Ισπανία, φυλάσσεται από τον στρατό και κρύβει μια ιστορία γεμάτη πειρατές, πολέμους και γεωπολιτική.

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τις ακτές του Μαρόκου προς την Ισπανία έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο τα ιδιαίτερα σύνορα των δύο χωρών και τα ισπανικά εδάφη που βρίσκονται στη βόρεια Αφρική. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Peñón de Vélez de la Gomera, ένας μικροσκοπικός βράχος που, παρά το ελάχιστο μέγεθός του, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία της περιοχής.

Πρόκειται για ισπανικό έδαφος που βρίσκεται στις βόρειες ακτές του Μαρόκου και διαθέτει τη μικρότερη χερσαία συνοριακή γραμμή στον κόσμο, μήκους μόλις 85 μέτρων. Ο βραχώδης σχηματισμός απέχει περίπου 117 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θέουτα, έχει έκταση περίπου 19.000 τετραγωνικών μέτρων και το υψηλότερο σημείο του φτάνει τα 87 μέτρα. Η πρόσβαση στη συνοριακή γραμμή δεν επιτρέπεται, ενώ η περιοχή φυλάσσεται μόνιμα από μονάδες του ισπανικού στρατού.

Από ορμητήριο πειρατών στην ισπανική κυριαρχία

Η ιστορία του Peñón de Vélez de la Gomera ξεκινά πολλούς αιώνες πριν. Όταν ακόμη αποτελούσε νησί, χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο και βάση επιχειρήσεων πειρατών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον ισπανικών πλοίων που διέσχιζαν τη δυτική Μεσόγειο.

Η Ισπανία κατέλαβε για πρώτη φορά το μικρό αυτό νησί το 1508, με επικεφαλής τον στρατιωτικό και ναύαρχο Πέδρο Ναβάρο, έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς μηχανικούς της εποχής. Ωστόσο, οι συγκρούσεις που ακολούθησαν κράτησαν για περισσότερα από 50 χρόνια, μέχρι που το 1564 το Peñón de Vélez de la Gomera πέρασε οριστικά στην ισπανική κυριαρχία, στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα.

Ο σεισμός που δημιούργησε τα μικρότερα σύνορα του κόσμου

Για αιώνες ο βράχος ήταν απομονωμένο νησί. Όλα άλλαξαν το 1930, όταν ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση, δημιουργώντας έναν στενό ισθμό που τον συνέδεσε με τις ακτές του Μαρόκου. Έτσι σχηματίστηκε η χερσαία συνοριακή γραμμή των μόλις 85 μέτρων, η οποία θεωρείται η μικρότερη στον κόσμο.

Παρά τη μικρή του έκταση, το Peñón de Vélez de la Gomera έχει σημαντική γεωστρατηγική αξία. Η μόνιμη παρουσία του ισπανικού στρατού και η ευαίσθητη θέση του απέναντι στις μαροκινές ακτές το καθιστούν ένα από τα σημεία που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου. Σε περιόδους όπου το μεταναστευτικό βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ο μικρός αυτός βράχος υπενθυμίζει ότι η γεωγραφία και η ιστορία εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις ισορροπίες στην περιοχή.

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