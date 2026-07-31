Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

Με ιστορία σχεδόν 3.000 ετών, η Σαμαρκάνδη υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια του Δρόμου του Μεταξιού, γοητεύοντας ακόμη και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Η Σαμαρκάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που κατοικούνται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, δεν είναι απλώς ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός του Ουζμπεκιστάν. Με ιστορία σχεδόν 3.000 ετών, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα της Ασίας, ενώ η φήμη της έφτασε μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος την κατέκτησε το 329 π.Χ.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μακεδόνας στρατηλάτης, αντικρίζοντας την πόλη, φέρεται να είπε πως ήταν «ομορφότερη απ' ό,τι φανταζόταν», αποτυπώνοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε ήδη από την αρχαιότητα.

Η καρδιά του Δρόμου του Μεταξιού

Χτισμένη στην εύφορη κοιλάδα του ποταμού Ζεραβσάν, η Σαμαρκάνδη βρισκόταν πάνω στον θρυλικό Δρόμο του Μεταξιού, τη σημαντικότερη εμπορική αρτηρία που συνέδεε την Κίνα με την Ευρώπη. Η στρατηγική της θέση την μετέτρεψε σε σημείο συνάντησης εμπόρων, ταξιδιωτών, επιστημόνων και θρησκειών από κάθε γωνιά της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Για αιώνες, από τα παζάρια της περνούσαν μετάξι, πολύτιμοι λίθοι, μπαχαρικά, υφάσματα και άλλα εμπορεύματα μεγάλης αξίας, ενώ στην πόλη συνυπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί και λαοί.

Η καταστροφή από τον Τζένγκις Χαν και η αναγέννηση

Η ιστορία της, όμως, δεν ήταν μόνο λαμπρή. Το 1220, τα στρατεύματα του Τζένγκις Χαν κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη Σαμαρκάνδη, γκρεμίζοντας τα τείχη και τα αρδευτικά της έργα και αναγκάζοντας τους κατοίκους να ανοικοδομήσουν την πόλη σε κοντινή περιοχή.

Η μεγάλη αναγέννηση ήρθε τον 14ο αιώνα, όταν ο θρυλικός κατακτητής Ταμερλάνος (Τιμούρ) επέλεξε τη Σαμαρκάνδη ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Το κράτος των Τιμουριδών εκτεινόταν από το σημερινό Ουζμπεκιστάν μέχρι το Ιράν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τον Καύκασο και τμήματα της Ανατολίας.

Υπό την κυριαρχία του Τιμούρ και αργότερα του εγγονού του, Ουλούγκ Μπεγκ, η πόλη μετατράπηκε σε διεθνές κέντρο εμπορίου, επιστημών και πολιτισμού.

Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα

Τα λαμπρά τζαμιά, οι μεντρεσέδες και τα μαυσωλεία, καλυμμένα με χαρακτηριστικά γαλάζια και τιρκουάζ πλακίδια, εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες. Σήμα κατατεθέν της πόλης αποτελεί η περίφημη πλατεία Ρεγκιστάν, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά σύνολα της Κεντρικής Ασίας.

Τη μεγαλοπρέπεια της Σαμαρκάνδης περιέγραψε στις αρχές του 15ου αιώνα και ο Καστιλιανός διπλωμάτης Ρουί Γκονθάλεθ ντε Κλαβίχο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο των αγορών, τις αμέτρητες καμήλες που μετέφεραν εμπορεύματα από την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία, αλλά και από την οικονομική ακμή της πόλης.

Από τη Ρωσική Αυτοκρατορία στο σύγχρονο Ουζμπεκιστάν

Στους επόμενους αιώνες η σημασία της μειώθηκε, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων που περιόρισαν τον ρόλο του Δρόμου του Μεταξιού. Το 1868 η Σαμαρκάνδη ενσωματώθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, ενώ αργότερα πέρασε στη Σοβιετική Ένωση.

Από το 1991, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και τουριστικά κέντρα του ανεξάρτητου Ουζμπεκιστάν. Η μοναδική ιστορία της, τα επιβλητικά μνημεία και η σύνδεσή της με τον Μέγα Αλέξανδρο εξακολουθούν να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, διατηρώντας ζωντανό τον μύθο μιας πόλης που υπήρξε πραγματικό σταυροδρόμι πολιτισμών.

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