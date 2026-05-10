Μισθοί στρατιωτών στον πόλεμο στην Ουκρανία: Η αύξηση που σκοπεύει να εφαρμόσει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ανακοινώσει νέα μέτρα, όσον αφορά τη στρατιωτική μισθοδοσία, προσπαθώντας να «τραβήξει» όλο και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το ζήτημα των αμοιβών στον πόλεμο επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ανακοινώνει μια σημαντική αύξηση στις αποδοχές των στρατιωτών.

Η κίνηση αυτή, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, στοχεύει στην παροχή κινήτρων για τη στρατολόγηση νέων δυνάμεων, σε μια περίοδο που η κινητοποίηση παραμένει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο θέμα στη χώρα.

Οι νέες κλίμακες της στρατιωτικής μισθοδοσίας

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη θέση και την επικινδυνότητα:

Μη μάχιμες θέσεις : Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στις 30.000 γρίβνες (περίπου 580 ευρώ), από τις 20.000 που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

: Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στις 30.000 γρίβνες (περίπου 580 ευρώ), από τις 20.000 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Πρώτη γραμμή (Πεζικό): Οι μηνιαίες αποδοχές για τους στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο θα κυμαίνονται πλέον μεταξύ 250.000 και 400.000 γριβνών, δηλαδή από 4.850 έως 7.770 ευρώ.

Μέχρι πρότινος, ένας στρατιώτης που πολεμούσε στην πρώτη γραμμή για έναν μήνα λάμβανε πρόσθετη αποζημίωση ύψους 170.000 γριβνών (3.300 ευρώ).

Η ανάγκη για νέους στρατιώτες και οι απώλειες

Μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων, η έλλειψη προσωπικού είναι εμφανής. Η Ουκρανία έχει ήδη μειώσει το όριο ηλικίας για επιστράτευση από τα 27 στα 25 έτη, ενώ επιτρέπεται πλέον η κατάταξη ατόμων άνω των 60 ετών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον αριθμό των αγνοουμένων, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο υπολογίστηκε σε 90.000 άτομα (στρατιωτικοί και πολίτες).

Αν και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκρύψουν τις απώλειές τους, εκτιμήσεις διεθνών κέντρων (όπως το CSIS στην Ουάσινγκτον) ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων κοντά στα δύο εκατομμύρια συνολικά, με τις ουκρανικές απώλειες να υπολογίζονται μεταξύ 500.000 και 600.000.

Η κατάσταση στην αντίπερα όχθη, τη Ρωσία

Στην αντίπερα όχθη, η Ρωσία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, στρεφόμενη πλέον στη στρατολόγηση πανεπιστημιακών φοιτητών.

Η Μόσχα τους υπόσχεται συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, υπηρεσία μακριά από την πρώτη γραμμή και την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής, σε μια προσπάθεια να πείσει τους νέους να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

