Σάλος στην Ουκρανία με τους υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής, που έχασαν σε διάστημα οκτώ μηνών έως και 40 κιλά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας προχώρησε στην αποπομπή ανώτερου αξιωματικού, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αποκάλυψαν τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στρατιωτών στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι έμειναν χωρίς τροφή και νερό για εβδομάδες.

Το σκάνδαλο ήρθε στο φως όταν η Αναστασία Σίλτσουκ, σύζυγος στρατιώτη, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τεσσάρων ανδρών που έμοιαζαν με «ζωντανούς νεκρούς».

Οι στρατιώτες, που βρίσκονταν επί οκτώ μήνες στην περιοχή του ποταμού Οσκίλ κοντά στο Κουπιάνσκ, ήταν εμφανώς υποσιτισμένοι, έχοντας χάσει έως και 40 κιλά από το αρχικό τους βάρος. Η Σίλτσουκ κατήγγειλε ότι οι προμήθειες δεν έφταναν ποτέ, ενώ οι κραυγές απόγνωσης στον ασύρματο έμεναν αναπάντητες.

Οι άθλιες συνθήκες επιβίωσης: Έως και 17 ημέρες χωρίς τροφή, έπιναν λιωμένο χιόνι

Οι συνθήκες στην πρώτη γραμμή περιγράφονται ως εφιαλτικές. Λόγω της εκτεταμένης χρήσης drones και από τις δύο πλευρές, η μεταφορά εφοδίων με οχήματα είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να εξαρτώνται αποκλειστικά από ρίψεις από τον αέρα.

Η Σίλτσουκ ανέφερε ότι ο σύζυγός της και οι σύντροφοί του αναγκάστηκαν να πίνουν βρόχινο νερό και λιωμένο χιόνι, ενώ το μεγαλύτερο διάστημα που παρέμειναν εντελώς χωρίς τροφή έφτασε τις 17 ημέρες.

Η περίπτωση αυτή δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη. Συγγενείς στρατιωτών της 14ης Αυτόνομης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας κατήγγειλαν παρόμοιες καταστάσεις, με την Ιβάνα Πομπερεζνιούκ να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «οι μαχητές λιποθυμάνε από την πείνα». Αν και ορισμένοι απομακρύνθηκαν, πολλοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις ρωσικές γραμμές, καθιστώντας κάθε απόπειρα εφοδιασμού επιχείρηση αυτοκτονίας.

Η αντίδραση του Γενικού Επιτελείου: «Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται περισσότερο στο να κόψουν τον ανεφοδιασμό μας»

Μετά τη διεθνή έκταση που πήρε το θέμα μέσω του Guardian, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τον εφοδιασμό.

Οι ένοπλες δυνάμεις παραδέχθηκαν τα προβλήματα, επισημαίνοντας ότι οι Ρώσοι στοχεύουν κατά προτεραιότητα τις γραμμές ανεφοδιασμού τροφίμων και καυσίμων. «Στην πραγματικότητα, μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό όσο για το να κόψουν τον εφοδιασμό μας», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, υπογραμμίζοντας τη νέα, σκληρή πραγματικότητα του πολέμου των drones.

