Πότε θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων που προανήγγειλε ο Μητσοτάκης; (vid)

Με φόντο τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων, ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έχει ξεκινήσει, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα διυλιστήρια.

Η παρέμβαση, που ανακοινώθηκε με στόχο τη συγκράτηση του κόστους για τους καταναλωτές, αναμένεται να φανεί σταδιακά στην αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τι προβλέπει η συμφωνία Κυβέρνησης - Διυλιστηρίων

Η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων προβλέπει παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές στην αντλία, καθώς μέρος της μείωσης του κόστους θα περάσει στους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί αποτέλεσμα της συνεννόησης που υπήρξε με τα διυλιστήρια, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πότε θα φανούν οι μειώσεις και πόσο θα... κατέβουν οι τιμές

Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται αισθητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η συμφωνία προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο diesel.

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