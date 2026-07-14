Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

Σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Αύγουστος στην νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουλίου από το meteo.gr.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 32%, 44% και 17% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.24°C.

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