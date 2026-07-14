Τραγωδία στον Πειραιά: Το μονοξείδιο του άνθρακα ο «ύποπτος» για τους θανάτους των δύο νεαρών δικηγόρων

Το διοξείδιο του άνθρακα φέρεται να ήταν ο «σιωπηλός δολοφόνος» που ευθύνεται για τους θανάτους των δύο νεαρών στο Πειραιά.

Πλησιάζουν όλο και περισσότερο οι αρχές στον προσδιορισμό των αιτίων του τραγικού διπλού θανάτου στον Πειραιά, με τις αναθυμιάσεις, και ειδικά το διοξείδιο του άνθρακα, να φέρεται πως «στραγγάλισαν» τα θύματα.

Οι δύο νεκροί, ένας 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη σύντροφός του, βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε όχημα που βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.

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