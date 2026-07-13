Μεξικό: Δέκα νεκροί σε φονικό τροχαίο - Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Χαλίσκο του Μεξικού, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Δεκάδες τραυματίες μετά από διαδοχικές συγκρούσεις.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (12/7), όταν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα έπεσε πάνω σε οχήματα και μέλη ομάδων διάσωσης που βρίσκονταν στο σημείο εξαιτίας προηγούμενου τροχαίου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού, η πρώτη σύγκρουση είχε προκαλέσει την ακινητοποίηση δύο φορτηγών μεταφοράς εμπορευμάτων. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απομάκρυνσης και παροχής βοήθειας, ένα ακόμη φορτηγό προσέκρουσε στο σημείο, προκαλώντας νέα τραγωδία.

Ο απολογισμός ανέρχεται σε δέκα νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, ενώ αρκετοί ακόμη ακόμη τραυματίστηκαν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού, η κατάσταση των οποίων χαρακτηρίζεται σοβαρή. Παράλληλα, τέσσερις τραυματίες με αμερικανική υπηκοότητα μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Τα αίτια που οδήγησαν στη δεύτερη σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων και των τραυματιών. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μια από τις πιο πολύνεκρες οδικές τραγωδίες των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

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