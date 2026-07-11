Βάγια Νέστορα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση

Οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και το κρησφύγετο.

Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η 63χρονη Βάγια Νέστορα.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια. Εκτός από τη Βάγια Νέστορα, τραυματίστηκαν η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο σύζυγός της και ακόμη δύο ένοικοι του κτιρίου.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν τόσο εντός όσο και περιμετρικά του κτιρίου.

Η εισαγγελέας αναμένεται να εξετάσει το σύνολο της δικογραφίας προκειμένου να προχωρήσει στην απαγγελία των κατηγοριών.

Το «ορμητήριο» κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να είναι τα πρόσωπα που πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και άλλων προανακριτικών δεδομένων.

Ο 24χρονος φέρεται να είχε διαφορετικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς κατηγορείται ότι παραχώρησε την κατοικία του ως χώρο προετοιμασίας και απόκρυψης πριν και μετά την επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί φέρεται να παρέμειναν εκεί πριν από την επίθεση, παρακολουθώντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την ενέργεια προκειμένου να αλλάξουν ρούχα και να απομακρυνθούν.

Το παρελθόν των δύο βασικών κατηγορουμένων

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντεξουσιαστικό χώρο και είχε προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές.

Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην οργάνωση «Αναρχική Δράση», η οποία είχε ερευνηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια.

Μετά τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα φέρεται να ταξίδεψε στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Έρευνες για ακόμη δύο εμπρηστικές επιθέσεις

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για δύο ακόμη εμπρηστικές ενέργειες που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από δύο διαφορετικές ομάδες.

Η μία ομάδα φέρεται να συνδέεται με την επίθεση στην οικογένεια Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία άτομα που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμόβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η δράση και η σύνθεση των ομάδων που βρίσκονται πίσω από τις εμπρηστικές ενέργειες.

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