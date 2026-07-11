Η «αραβική μέθοδος» που δροσίζει το σπίτι χωρίς κλιματιστικό - Το παλιό κόλπο από το Μαρόκο που επιστρέφει λόγω καύσωνα

Μια παραδοσιακή τεχνική από το Μαρόκο βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας στο σπίτι χωρίς κλιματιστικό. Πώς λειτουργεί η φυσική ψύξη.

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα και πιο θερμά και οι περίοδοι καύσωνα πιο συχνές, πολλοί αναζητούν τρόπους να δροσίσουν το σπίτι τους χωρίς να αυξήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μια παλιά πρακτική από τη Βόρεια Αφρική, γνωστή ως «αραβική μέθοδος ψύξης», επανέρχεται στο προσκήνιο χάρη στην απλότητα και το χαμηλό κόστος της.

Η τεχνική βασίζεται σε μια φυσική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμό και ξηρό κλίμα, όπως το Μαρόκο: την εξάτμιση του νερού.

Η ιδέα είναι απλή. Μια βαμβακερή πετσέτα βρέχεται ελαφρά και τοποθετείται μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο. Καθώς ο ζεστός αέρας περνά μέσα από το υγρό ύφασμα, προκαλεί την εξάτμιση του νερού, με αποτέλεσμα ο αέρας που εισέρχεται στο δωμάτιο να είναι πιο δροσερός.

Πώς λειτουργεί η ψύξη με την υγρή πετσέτα

Η διαδικασία βασίζεται σε έναν απλό κανόνα της φυσικής: όταν το νερό εξατμίζεται, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον. Έτσι, η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να μειωθεί αισθητά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ξηρές συνθήκες.

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν:

η πετσέτα να είναι βαμβακερή και όχι υπερβολικά μουσκεμένη,

να τοποθετείται κοντά σε σημείο όπου περνά αέρας,

να εφαρμόζεται κυρίως το βράδυ, νωρίς το πρωί ή σε περιοχές με χαμηλή υγρασία,

να υπάρχει κυκλοφορία αέρα μέσα στο σπίτι.

Ένα επιπλέον κόλπο είναι η τοποθέτηση της υγρής πετσέτας ανάμεσα σε δύο χώρους με ανοιχτά παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται φυσικό ρεύμα αέρα, ενισχύοντας το φαινόμενο της ψύξης.

Ωστόσο, η μέθοδος δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά σε περιοχές με υψηλή υγρασία, καθώς ο αέρας δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα επιπλέον υδρατμούς.

Η σοφία της παραδοσιακής αραβικής αρχιτεκτονικής

Η χρήση του νερού για φυσική ψύξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής παράδοσης που αναπτύχθηκε σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Πριν από την εμφάνιση των κλιματιστικών, οι κοινωνίες αυτές σχεδίαζαν τα σπίτια τους ώστε να αντιμετωπίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι κατοικίες διέθεταν χοντρούς τοίχους που λειτουργούσαν ως θερμική μόνωση, εσωτερικές αυλές με φυτά και νερό, καθώς και ειδικά ανοίγματα για τη φυσική κυκλοφορία του αέρα.

Οι αυλές με σιντριβάνια και βλάστηση λειτουργούσαν ως φυσικοί «ρυθμιστές θερμοκρασίας», δημιουργώντας πιο δροσερό μικροκλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων.

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