Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες σε χώρους και οικήματα στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις είχαν ως τραγική συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

Ποιοι είναι οι τρεις συλληφθέντες

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες βρίσκονται δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα και ένας από τους δύο άνδρες αποτελούσαν το επιχειρησιακό δίδυμο που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ενώ ο δεύτερος άνδρας είχε υποστηρικτικό ρόλο. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να συνέδραμε στην οργάνωση και την εκτέλεση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ η γυναίκα που συνελήφθη φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς υπάρχουν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, με στόχο να αποσαφηνίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση με άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.

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