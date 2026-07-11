Ακραία ζέστη στην Ευρώπη: Πού θα χτυπήσει 42 βαθμούς και τι θα γίνει στην Ελλάδα

Νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες άνω των 40°C. Η πρόγνωση για την Ελλάδα και οι περιοχές που θα έχουν 39 βαθμούς.

Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική ανεβάζουν επικίνδυνα τον υδράργυρο σε πολλές χώρες της ηπείρου. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία βιώνουν ήδη συνθήκες ακραίας ζέστης, ενώ οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την πορεία του φαινομένου και την πιθανή επέκτασή του προς τη Μεσόγειο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βαρκελώνη καταγράφηκε θερμοκρασία 40,7°C, η υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 112 ετών. Στη Γαλλία αρκετές περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μέγιστες τιμές μεταξύ 38 και 41 βαθμών, με τις προβλέψεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε κατά τόπους τους 40 βαθμούς, ενώ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ακόμη και στη Βρετανία, προκαλώντας προβληματισμό για τις επιπτώσεις στην υγεία, την ενεργειακή κατανάλωση και τις υποδομές.

Ο αντικυκλώνας που φέρνει την ακραία ζέστη

Το κύμα καύσωνα συνδέεται με την παρουσία ενός ισχυρού υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος λειτουργεί ως «ασπίδα» εγκλωβίζοντας θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης πάνω από τη δυτική Ευρώπη.

Το φαινόμενο έχει επίκεντρο την Ιβηρική Χερσόνησο και περιοχές της Γαλλίας, ωστόσο σταδιακά η ζέστη αναμένεται να μετακινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερο την κεντρική Μεσόγειο.

Από τα μέσα Ιουλίου και κυρίως μετά τις 17 του μήνα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να μεταφερθούν προς τη Σαρδηνία και τη νότια Ιταλία, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τιμές άνω των 41-42 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 20,74 βαθμούς Κελσίου, περίπου τρεις βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι διαδοχικές θερμές εισβολές των τελευταίων εβδομάδων αποτελούν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως η εμμονή των αντικυκλωνικών συστημάτων και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Παρά τη μεγάλη ένταση του καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί σε πιο ήπιο βαθμό. Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται προς τη χώρα εμφανίζονται εξασθενημένες και, με βάση τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, δεν διαμορφώνουν συνθήκες για παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με εξασθένηση των μελτεμιών και επικράτηση πιο τυπικών καλοκαιρινών συνθηκών.

Ωστόσο, η ζέστη θα γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στους 37 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η εξέλιξη των ατμοσφαιρικών συστημάτων τις επόμενες ημέρες θα καθορίσει αν η θερμή εισβολή θα παραμείνει περιορισμένη ή αν θα υπάρξει νέα ενίσχυση της ζέστης στη Μεσόγειο.

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