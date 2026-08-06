Δύο συλλήψεις για τις φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία: Από γεννήτρια και ψησταριά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι φωτιές προκλήθηκαν από γεννήτρια και ψησταριά.

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρμόδιες Αρχές για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Σκύρο και Λακωνία, έπειτα από τις έρευνες για τα αίτια πρόκλησής τους.

Στη Σκύρο, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν έναν 63χρονη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να κινητοποιεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία η συλληφθείσα χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Tο Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας μετέβηκε στο νησί για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας.

Στη Λακωνία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 71χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης. Η έρευνα έδειξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρής βλάστησης. Σε βάρος του 71χρονου επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

271 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Παράλληλα, τα στοιχεία της Πυροσβεστικής αποτυπώνουν τη μεγάλη έκταση του προβλήματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 6 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 675 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.035.253,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 242 (89,3%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 29 (10,7%) από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη, προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες.

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