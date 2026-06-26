Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή» - Το τραγούδι με νόημα πριν το φινάλε

Η τελευταία εκπομπή του Buongiorno ξεκίνησε με το τραγούδι που έκανε έναρξη και η πρώτη το 2024, ολοκληρώνοντας συμβολικά αυτό το ταξίδι.

H τελευταία εκπομπή του Buongiorno ξεκίνησε με το τραγούδι που έκανε έναρξη και η πρώτη το 2024, ολοκληρώνοντας συμβολικά αυτό το ταξίδι μετά την αιφνίδια ενημέρωση από τη διοίκηση του σταθμού ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα Παρασκευή 26/5.

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για τελευταία φορά ως παρουσιάστρια του Buongiorno τους τηλεθεατές αναφέροντας ότι καλεσμένη τους θα είναι η Μαρίνα Σπανού.

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