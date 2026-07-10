Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin με τους 3 νεκρούς το 2010

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ακόμη ένα ένταλμα σε βάρος τρίτου ατόμου, το οποίο αναζητείται από τις Αρχές.

Η επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα

Η τραγωδία της Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010. Η Αθήνα βρισκόταν σε αναταραχή λόγω των κινητοποιήσεων ενόψει της ψήφισης του Α’ Μνημονίου. Στο κέντρο της πόλης περισσότεροι από 150.000 πολίτες διαδήλωναν κατά των οικονομικών μέτρων. Ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τραγική κατάληξη, στη Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους, από εμπρησμό, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας και ένα αγέννητο παιδί.

Στις 14:00 περίπου το μεσημέρι, αρχίζουν επεισόδια από κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στην πορεία. Οι κουκουλοφόροι ρίχνουν «βροχή» από μολότοφ στο βιβλιοπωλείο Ιανός και στο κατάστημα της τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου, την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25 – 30 εργαζόμενοι.

Η τράπεζα μέσα σε λίγα λεπτά τυλίγεται στις φλόγες ενώ οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί ανάγκασαν τέσσερις εργαζόμενους της τράπεζας να βγουν στα μικρά μπαλκόνια, χωρίς όμως να μπορούν να διαφύγουν από το κλειδωμένο κτίριο.

Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους κατόρθωσαν να ξεφύγουν από τον πύρινο κλοιό, πέντε άτομα διέσωσε η Πυροσβεστική. Τρεις άνθρωποι όμως πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων: Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών-έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης (36 ετών) και η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών).

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