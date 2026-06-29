Λιάγκας: «Τον είχα σαν αδερφό και μου υπεξαίρεσε 350.000 ευρώ - Όταν τον συνάντησα τον έφτυσα!»

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για μια προσωπική εμπειρία απάτης από στενό του φίλο, αποκαλύπτοντας ότι του «έφαγε» πάνω από 350.000 ευρώ, πριν καταλήξουν στις δικαστικές αίθουσες.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και φορτισμένη εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τη δικαστική διαμάχη που αφορά τον Μάρκο Σεφερλή.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη υπόθεση που, όπως είπε, τον σημάδεψε, καθώς εμπλέκει έναν άνθρωπο που θεωρούσε επί χρόνια στενό του φίλο, σχεδόν «σαν αδερφό».

Η σχέση εμπιστοσύνης και η προδοσία

Ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ενταχθεί στην καθημερινότητά του, καθώς τον φιλοξενούσε, έκαναν μαζί διακοπές και είχαν στενή προσωπική σχέση.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για άτομο με οικονομικές σπουδές και επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, το οποίο – σύμφωνα με τα λεγόμενά του – υπεξαίρεσε ποσό που ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Η δικαστική διαμάχη

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, η υπόθεση δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομική ζημία, αλλά επεκτάθηκε και σε νομική διαμάχη, καθώς το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να αντέτεινε ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι χρειάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αποδείξει πως τα χρήματα και οι ισχυρισμοί του ήταν πραγματικά, ενώ έκανε λόγο και για εμπλοκή τρίτων πλευρών που υποστήριξαν την αντίθετη εκδοχή.

Η ένταση στις δικαστικές αίθουσες

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε ότι η υπόθεση οδήγησε σε έντονη προσωπική σύγκρουση, ακόμη και μέσα στις δικαστικές αίθουσες, ενώ - όπως είπε - υπήρξαν στιγμές μεγάλης έντασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παρά την αντιπαράθεση, ανέφερε ότι η υπόθεση κατέληξε υπέρ του και ότι μετά από χρόνια υπήρξε και προσωπική συγγνώμη από το άλλο μέρος.

«Τον καταλαβαίνω τον Σεφερλή»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο παρουσιαστής σημείωσε ότι κατανοεί τη θέση του Μάρκου Σεφερλή, καθώς -όπως είπε- παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν έντονες προσωπικές και δικαστικές συγκρούσεις, ειδικά όταν εμπλέκεται εμπιστοσύνη ανάμεσα σε ανθρώπους που υπήρξαν στενοί φίλοι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ