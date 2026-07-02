Λιάγκας: «Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του - Άψυχους σας βλέπω, μπορείτε να αποχωρήσετε»
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Με νέο υπαινιγμό για το μέλλον του Πρωινού ξεκίνησε ο Γιώργος Λιάγκας την εκπομπή του ΑΝΤ1, λέγοντας πως θέλει διακοπές, ενώ χαρακτήρισε υποτονικούς τους συνεργάτες του.
Ο Γιώργος Λιάγκας και σήμερα (2/7) στην έναρξη του Πρωινού πέταξε ατάκες που αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον της εκπομπής στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, μετά το χθεσινό «την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1, πάμε γι’ άλλα».
Σήμερα (2/7) με το «καλημέρα σας» ο Γιώργος Λιάγκας είπε:
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