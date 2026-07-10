«Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από τη φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τραυματία να περιγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο μετά τη φωτιά.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας μεγάλη φωτιά και αφήνοντας πίσω της 11 τραυματίες.

Στα πλάνα διακρίνεται εργαζόμενος να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο εμφανώς τραυματισμένος. Όταν ερωτάται πώς ξέσπασε η φωτιά, ακούγεται να λέει: «Μάλλον από το βυτίο. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, με τους τρεις να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Δύο εγκαυματίες παραμένουν διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ, φέροντας εγκαύματα σχεδόν στο σύνολο του σώματός τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Θριάσιο με ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένας άνδρας βρίσκεται στο Αττικόν αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκρηξη

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση φλόγας από σύστημα φιαλών οξυγόνου-ασετυλίνης. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν εκτεταμένη αυτοψία στον χώρο, συλλέγοντας ευρήματα και εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Δύο συλλήψεις και βαριές κατηγορίες

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου με το προπάνιο που εξερράγη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η υπόθεση οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται τόσο τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στις εγκαταστάσεις όσο και οι ακριβείς ευθύνες που οδήγησαν στο σοβαρό εργατικό δυστύχημα.

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