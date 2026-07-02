Πήγε να της κάνει πρόταση γάμου... στο Empire State Building και κατέληξε με χειροπέδες

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν δύο ορειβάτες ανέβηκαν χωρίς άδεια στην κεραία του Empire State Building.

Μια πρωτοφανής σκηνή εκτυλίχθηκε στο Empire State Building της Νέας Υόρκης, όταν δύο άτομα σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή της κεραίας του εμβληματικού ουρανοξύστη, πραγματοποιώντας μία άκρως επικίνδυνη ανάβαση χωρίς άδεια.

Οι δύο αναρριχητές ξεδίπλωσαν ένα πανό με το μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη», τραβώντας αμέσως τα βλέμματα.

Η στιγμή της πρότασης γάμου σε ύψος άνω των 440 μέτρων

Πλάνα από ελικόπτερο κατέγραψαν το ζευγάρι να ισορροπεί πάνω στη στενή μεταλλική κατασκευή, σε ύψος μεγαλύτερο των 440 μέτρων πάνω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια κατέβηκαν σε χαμηλότερη πλατφόρμα, όπου ο άνδρας φάνηκε να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, απαθανάτισαν τη στιγμή με φωτογραφίες selfie και πανηγύρισαν τον αρραβώνα τους.

Συνελήφθησαν λίγο αργότερα

Λίγη ώρα μετά την επικίνδυνη ανάβασή τους, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους αναρριχητές ως τους Ρώσους υπηκόους Αντζελίνα Νικολάου και Ίβαν Κουζνέτσοφ, σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Empire State Building, η ανάβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Παρουσία και στο Netflix

Το ζευγάρι είναι γνωστό διεθνώς για τις παράνομες αναρριχήσεις του σε ουρανοξύστες, τις οποίες καταγράφει και δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, έχει πρωταγωνιστήσει και στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story», το οποίο ακολουθεί μία από τις εντυπωσιακές αναβάσεις του στον ουρανοξύστη Merdeka 118 στη Μαλαισία.

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