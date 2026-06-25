Νίκος Τσάκος: Η σπάνια φωτογραφία του με την Σίλια Κριθαριώτη και τα τρία τους παιδιά

Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από οικογενειακή έξοδο στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκαν όλοι μαζί με αφορμή τις σπουδές των παιδιών τους.

Μια σπάνια οικογενειακή εικόνα από τη Νέα Υόρκη μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη, καταγράφοντας μια στιγμή που βρέθηκαν όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Η γνωστή σχεδιάστρια ταξίδεψε στην αμερικανική μεγαλούπολη, όπου ζουν το τελευταίο διάστημα οι δίδυμες κόρες της λόγω των σπουδών τους, και η συγκυρία έφερε ξανά κοντά ολόκληρη την οικογένεια.

Οικογενειακό τραπέζι στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση οργανώθηκε σε χαλαρό κλίμα, με τον Νίκο Τσάκο και τα τρία τους παιδιά να απολαμβάνουν ένα κοινό δείπνο σε εστιατόριο της πόλης.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ίδια στα social media, ο εφοπλιστής εμφανίζεται στο κέντρο του τραπεζιού, με καπέλο μπέιζμπολ και ποτήρι κρασί, έχοντας δίπλα του τον 25χρονο γιο τους, Παναγιώτη, αλλά και τις 22χρονες δίδυμες κόρες, Ελισάβετ και Ειρήνη.

Η Νέα Υόρκη έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο συνάντησης για την οικογένεια, αφού οι σπουδές των κοριτσιών εκεί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ταξίδια και το πρόγραμμα όλων.

Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη, τόσο η Σίλια Κριθαριώτη όσο και ο Νίκος Τσάκος φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για κοινές οικογενειακές στιγμές, κάτι που αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

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