28χρονη Νεοϋορκέζα κυκλοφορούσε ως 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο μέχρι που την πρόδωσαν τα social media

28χρονη γυναίκα στη Νέα Υόρκη συνελήφθη αφού κατάφερε να γραφτεί και να παρακολουθήσει μαθήματα σε λύκειο, προσποιούμενη μια 16χρονη έφηβη.

Μια 28χρονη γυναίκα από τη Νέα Υόρκη συνελήφθη στις εγκαταστάσεις ενός σχολείου στο Μπρονξ και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράνομη είσοδο και πλαστοπροσωπία, καθώς είχε εγγραφεί στο σχολείο ως 16χρονο κορίτσι με ψεύτικο όνομα.

Η Κέισι Κλάασεν γράφτηκε στο Westchester Square Academy ως Σαμάρα Ρασάντ, γεννημένη το 2010, η οποία υποτίθεται ότι μόλις είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη από το Οχάιο μαζί με την αδελφή της. Παρακολούθησε μαθήματα για περίπου δύο εβδομάδες και της εκδόθηκε μάλιστα σχολική ταυτότητα με το ψεύτικο όνομα και την ηλικία της, μέχρι που κάποιος ανακάλυψε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ανακάλυψαν μέσω των social media

Παρά το γεγονός ότι μπήκε στον κόπο να υποδυθεί μια 16χρονη, η Κλάασεν δεν φρόντισε ποτέ να διαγράψει τις αναρτήσεις της στα social media ή τουλάχιστον να τις κάνει ιδιωτικές, με αποτέλεσμα αυτές να φτάσουν τελικά υπόψη των καθηγητών του Westchester Square Academy.

NEW YORK (AP) — A 28-year-old woman impersonated a student at a New York City high school for two weeks until educators became suspicious



- She claims a friend forced her to lie about her identity to use her to receive more public assistancehttps://t.co/DrtAHgVeGN May 7, 2026

Μία από τις σελίδες της γυναίκας ανέφερε ως ημερομηνία γέννησής της την 29η Ιουλίου 1997, ενώ μια φωτογραφία την έδειχνε να κρατά ένα κοριτσάκι. Σε μια από τις αναρτήσεις της, μάλιστα, παραδεχόταν ότι έχει μια πανέμορφη κόρη. Όταν ήρθε επανειλημμένα αντιμέτωπη με ερωτήσεις για την πραγματική της ταυτότητα, η 28χρονη ομολόγησε ότι είχε πει ψέματα, ισχυριζόμενη ότι ένας φίλος της τη συμβούλευσε να γραφτεί στο σχολείο ώστε να δικαιούται περισσότερη κοινωνική πρόνοια.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη: Οι κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν

Η αστυνομία πιστεύει ότι η Κέισι Κλάασεν προσπαθούσε να επωφεληθεί από κάποιου είδους πρόγραμμα επιδομάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η 28χρονη γυναίκα συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράνομη είσοδο και πλαστοπροσωπία, στις οποίες δήλωσε «αθώα», ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 15 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την επικαιρότητα μια περίπτωση ενήλικα που προσποιείται τον μαθητή λυκείου και καταφέρνει να εγγραφεί σε αυτό. Πριν από λίγα χρόνια, είχε γίνει γνωστή η ιστορία μιας 29χρονης γυναίκας που πήγαινε στο λύκειο παριστάνοντας την έφηβη, απλώς και μόνο για να «ξαναζήσει τις ένδοξες μέρες της».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ