Ανακάλυψαν κελτικό τάφο 2.500 ετών με χρυσά κοσμήματα και άρμα, αλλά χωρίς νεκρό

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία εντόπισαν έναν εντυπωσιακό κελτικό τάφο 2.500 ετών με χρυσά κοσμήματα και πολεμικό άρμα, αλλά χωρίς ανθρώπινα λείψανα.

Μια αρχαιολογική έρευνα ρουτίνας πριν από την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου κοντά στην πόλη Bad Camberg της Γερμανίας οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών για την Εποχή του Σιδήρου.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν πριγκιπικό κελτικό τάφο του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος επιβεβαιώνει ότι στην περιοχή υπήρχε ισχυρή παρουσία Κελτών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μυστήριο του τάφου είναι ότι δεν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά.

Μια ανακάλυψη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Οι ειδικοί πραγματοποιούσαν προληπτικές έρευνες δίπλα σε κεντρικό οδικό άξονα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Παρότι οι γεωφυσικές μελέτες είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός σημαντικού κελτικού ταφικού μνημείου, κανείς δεν περίμενε ότι θα αποκαλυπτόταν ένας πριγκιπικός τάφος με πολεμικό άρμα. Όπως δήλωσε ο αρχαιολόγος της περιοχής Kai Muckenberger, οι ερευνητές υποψιάζονταν την ύπαρξη ενός ελίτ κελτικού τάφου, όμως η ανακάλυψη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο σκελετός λείπει, αλλά τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά

Παρά την απουσία του νεκρού, τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν αρκούν για να χαρακτηρίσουν τον τάφο ως ταφή ενός υψηλόβαθμου μέλους της κελτικής αριστοκρατίας της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου.

Κατά τη διάρκεια ανασκαφής δύο εβδομάδων, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν σημαντικά κτερίσματα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν απλά αλλά πολύτιμα χρυσά κοσμήματα, ένα πλήρες σετ χρυσών δαχτυλιδιών και περιδεραίων για τον λαιμό, το χέρι και το δάχτυλο.

Πολεμικό άρμα και αντικείμενα από τη Μεσόγειο

Ο τάφος περιείχε επίσης μια ετρουσκική πρόχου (αγγείο για το σερβίρισμα του κρασιού από τον ετρουσκικό πολιτισμό της κεντρικής Ιταλίας) με ράμφος, εισαγμένη από τη Μεσόγειο, καθώς και θραύσματα από αιχμές δοράτων και ένα μαχαίρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μεταλλικά εξαρτήματα που βρέθηκαν, όπως πλήμνες τροχών, καλύμματα αξόνων και τμήματα από τις σιδερένιες στεφάνες των τροχών.

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο νεκρός είχε ταφεί μαζί με ένα δίτροχο πολεμικό άρμα. Οι ταφές με άρματα είναι εξαιρετικά σπάνιες στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης και οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη ως την πιο εντυπωσιακή που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Επιβεβαιώνεται η παρουσία της κελτικής ελίτ στην περιοχή

Το σύνολο των ευρημάτων κατατάσσει τον τάφο στην ίδια κατηγορία με άλλες σημαντικές κελτικές ανακαλύψεις στη Γερμανία, όπως ο περίφημος τάφος του Glauberg. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Επιστήμης και Έρευνας, Τέχνης και Πολιτισμού του κρατιδίου της Έσσης, Christoph Degen, η νέα ανακάλυψη εμπλουτίζει την εικόνα για την Εποχή του Σιδήρου στην περιοχή.

Όπως δήλωσε, οι γνωστές ανακαλύψεις στο Glauberg είχαν ήδη αποδείξει τον σημαντικό ρόλο της σημερινής Έσσης στον κελτικό κόσμο, ενώ ο νέος τάφος αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις κοινωνικές ελίτ, τη μεταλλοτεχνία, τις διαπεριφερειακές επαφές και τα ταφικά έθιμα της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου.

Μια θεωρία που πλέον επιβεβαιώνεται όπως αναφέρει και ο κρατικός αρχαιολόγος της Έσσης, Udo Recker, δήλωσε ότι ο πριγκιπικός τάφος της πρώιμης περιόδου La Tène στο Bad Camberg επιβεβαιώνει πλέον την ύπαρξη τοπικής κελτικής αριστοκρατίας, κάτι που μέχρι σήμερα βασιζόταν μόνο σε υποθέσεις. Όπως επισήμανε, η δυνατότητα να μελετηθεί ο τάφος με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή.

Οι ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η ανακάλυψη μπορεί να κρύβει ακόμη περισσότερα μυστικά. Κατά την ανασκαφή αφαιρέθηκαν μεγάλα τμήματα εδάφους, τα οποία θα εξεταστούν με ακτίνες Χ και αξονική τομογραφία.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μέσα στα χώματα υπάρχουν και άλλα κτερίσματα που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων σημαντικών ευρημάτων για την ταυτότητα του ανθρώπου που είχε ταφεί στον εντυπωσιακό τάφο πριν από περίπου 2.500 χρόνια.