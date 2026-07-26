Δολοφονία Γεωργίου: Η τραγική ειρωνεία – Πήγαν να ανακαινίσουν τον οικογενειακό τάφο, χωρίς να ξέρουν τι είχε συμβεί

Οι κόρες του άρχισαν να τον αναζητούν όταν δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο οικογενειακό ραντεβού.

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου φέρνουν στο φως μία τραγική σύμπτωση που εκτυλίχθηκε λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Την ημέρα που ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, οι στενοί συγγενείς του είχαν προγραμματίσει να μεταβούν στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης στον οικογενειακό τάφο των γονιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Real News, ο αδελφός του ποινικολόγου και οι δύο κόρες του βρέθηκαν στο νεκροταφείο, όπως είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να επιθεωρήσουν τις εργασίες και να τελέσουν τρισάγιο στη μνήμη της γιαγιάς της οικογένειας, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Ο Σταύρος Γεωργίου όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ, καθώς είχε ήδη δολοφονηθεί.

Οι κόρες του ήταν εκείνες που τον αναζήτησαν

Αρχικά, οι δύο κόρες του θεώρησαν ότι ο πατέρας τους ίσως ξεκουραζόταν στο γραφείο του, καθώς συνήθιζε ορισμένες φορές να διανυκτερεύει εκεί και να έχει το κινητό του τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία.

Όταν όμως οι ώρες περνούσαν χωρίς να υπάρχει καμία επικοινωνία, η ανησυχία μεγάλωσε. Το απόγευμα αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, συνοδευόμενες από έναν ενήλικα. Με τη βοήθεια του θυρωρού, που διέθετε αντικλείδι, μπήκαν στον χώρο και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, αντικρίζοντας τον πατέρα τους νεκρό.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 28χρονο

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να είχε περάσει μαζί με το θύμα τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί σε κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας και αργότερα μετέβησαν σε μπαρ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο δικηγορικό γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, οδήγησαν τους αστυνομικούς στην ταυτοποίηση του υπόπτου. Αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όμως τελικά ομολόγησε όταν του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της έρευνας.

Η ομολογία και οι κατηγορίες

Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον 73χρονο, προκαλώντας του θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε ένα φορητό υπολογιστή από το γραφείο, τον οποίο, όπως υποστήριξε, πούλησε στο κέντρο της Αθήνας. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά το ένταλμα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει, ενώ από τον Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βιασμού ανήλικης.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν, καθώς είχε δηλώσει ψευδή διεύθυνση κατοικίας. Έτσι, παρέμενε ελεύθερος και κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τη σύλληψή του, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

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