Πόσο κοστίζει το ενοίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι σήμερα

Οι αυξήσεις στα ενοίκια, τα χρήματα που κοστίζει μια φοιτητική στέγη ανά περιοχή της Ελλάδας και το προφίλ των διαθέσιμων κατοικιών.

Aνακοινώθηκαν την Πέμπτη (23/7) οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αυτό σημαίνει πως ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.

Τα ενοίκια για τις φοιτητικές κατοικίες συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ζήτηση για γκαρσονιέρες, studio και δυάρια ξεπερνά την προσφορά, ενώ η πίεση στην αγορά είναι εντονότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

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