Πόσο κοστίζει το ενοίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι σήμερα
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Οι αυξήσεις στα ενοίκια, τα χρήματα που κοστίζει μια φοιτητική στέγη ανά περιοχή της Ελλάδας και το προφίλ των διαθέσιμων κατοικιών.
Aνακοινώθηκαν την Πέμπτη (23/7) οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αυτό σημαίνει πως ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
Τα ενοίκια για τις φοιτητικές κατοικίες συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ζήτηση για γκαρσονιέρες, studio και δυάρια ξεπερνά την προσφορά, ενώ η πίεση στην αγορά είναι εντονότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα.
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