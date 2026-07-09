Πέθανε η σπουδαία Μπόνι Τάιλερ

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της, λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της σε ΜΕΘ.

Η μουσική βιομηχανία αποχαιρετά μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής. Η Bonnie Tyler πέθανε σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια και η ομάδα της.

Η τραγουδίστρια νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου είχε μεταφερθεί τον Μάιο μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η κατάστασή της είχε κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να τη θέτουν σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάρρωσή της. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες είχε βγει από το κώμα, παρέμενε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την πορεία της να χαρακτηρίζεται αργή αλλά σταθερή.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι είναι συντετριμμένες που ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, όμως αυτή τη στιγμή ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας για να διαχειριστεί αυτή την τραγωδία».

Λόγω της επιδείνωσης της υγείας της, όλες οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της είχαν ακυρωθεί ή μετατεθεί, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεψε να δώσει ακόμη μία μάχη.

Η Bonnie Tyler υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της δεκαετίας του '80, χαρίζοντας διαχρονικές επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart, το Holding Out for a Hero και το It's a Heartache. Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και την έντονη σκηνική παρουσία, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διεθνή μουσική σκηνή και επηρέασε γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.3

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