Έργο-μαμούθ στην Ινδία: Σκάβει γιγαντιαία δίδυμη σήραγγα 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο με 6 μετροπόντικες

Η Ινδία κατασκευάζει δίδυμη σήραγγα κάτω από εθνικό πάρκο για να μειώσει τις αποστάσεις και την κίνηση στη Μουμπάι.

Η Μουμπάι στην Ινδία είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για εκατομμύρια οδηγούς. Οι μετακινήσεις μεταξύ των ανατολικών και δυτικών προαστίων μπορεί να διαρκούν ώρες, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναζητούν εδώ και χρόνια μια λύση που θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο.

Αυτή η λύση φαίνεται πως παίρνει πλέον σάρκα και οστά με την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Thane–Borivli, ενός έργου-μαμούθ που θα περνά κάτω από το Εθνικό Πάρκο Sanjay Gandhi. Η νέα υπόγεια αρτηρία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη μητροπολιτική περιοχή της Μουμπάι, μειώνοντας τόσο τις αποστάσεις όσο και τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς την πόλη.

Έξι γιγαντιαίοι «μετροπόντικες» κάτω από προστατευόμενο δάσος

Το έργο εισήλθε σε νέα φάση όταν ενεργοποιήθηκε το πρώτο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM), παρουσία του πρωθυπουργού της πολιτείας Μαχαράστρα, Ντεβέντρα Φαντναβίς. Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν έξι υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα οποία θα ανοίξουν τις δύο παράλληλες σήραγγες κάτω από το εθνικό πάρκο, με συνολικό κόστος που φτάνει τα 16.600 crore ρουπίες, δηλαδή περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κάθε σήραγγα θα διαθέτει δύο έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα διέλευσης οχημάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου, η απόσταση μεταξύ Thane και Borivli θα μειωθεί κατά 12 χιλιόμετρα, ενώ οι οδηγοί θα εξοικονομούν έως και μία ώρα σε κάθε διαδρομή, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μεγαλύτερος «πρωταγωνιστής» του έργου, ο μετροπόντικας Arjun, ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Ινδία. Με διάμετρο 13,34 μέτρων, είναι σχεδιασμένος για εκσκαφές σε ιδιαίτερα σκληρά πετρώματα. Το όνομά του προέρχεται από ένα είδος δέντρου της περιοχής, ενώ ένα δεύτερο μηχάνημα ονομάστηκε Nayak, εμπνευσμένο από μια σπάνια πεταλούδα που ζει στο εθνικό πάρκο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η προστασία της φύσης

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου δεν είναι μόνο το μέγεθός του, αλλά το γεγονός ότι πραγματοποιείται κάτω από μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες δασικές εκτάσεις της περιοχής. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και πως η διάνοιξη θα γίνει σε μεγάλο βάθος, με χρήση τεχνολογίας μηδενικών κραδασμών ώστε να μην επηρεαστεί το οικοσύστημα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μαχαράστρα, Εκνάθ Σίντε, χαρακτήρισε το έργο «ιστορική πρόκληση», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της φύσης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Ούτε μία πεταλούδα δεν πρέπει να ενοχληθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι η κατασκευή θα προχωρήσει με αυστηρή περιβαλλοντική εποπτεία.

Παράλληλα, οι εργασίες παρακολουθούνται στενά και για έναν ακόμη λόγο: να περιοριστούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να μειώσουν στο ελάχιστο τη σκόνη, τον θόρυβο και τις διακοπές στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τη Μουμπάι

Η νέα δίδυμη σήραγγα θα συνδεθεί με άλλες μεγάλες οδικές υποδομές της πόλης, όπως ο παραλιακός δρόμος του Thane, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο ταχύτερων μετακινήσεων. Παράλληλα, αναμένεται να αποσυμφορήσει σημαντικά τον Ghodbunder Road, έναν από τους πλέον επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Μουμπάι, ενώ θα βελτιώσει την πρόσβαση σε περιοχές όπως οι Borivli, Dahisar, Andheri και Goregaon.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην ιστορία της Ινδίας, αποδεικνύοντας πως ακόμη και κάτω από ένα προστατευόμενο εθνικό πάρκο μπορούν να υλοποιηθούν γιγαντιαίες υποδομές, όταν συνδυάζονται η σύγχρονη τεχνολογία με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες.

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