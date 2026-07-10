«Εγώ, ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε»: Συγκλονίζει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ

Ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, περιέγραψε τη στιγμή του τραγικού συμβάντος.

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 15χρονου κοριτσιού, που έχασε σήμερα τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια νεαρή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, η οποία, σκοτώθηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr