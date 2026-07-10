Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

Ένα νέο βίντεο δείχνει το σπασμένο παράθυρο στο Airbus της Ryanair στη πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το σπασμένο παράθυρο στο Boeing της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μόναχο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή κάτι χειρότερο, καθώς ο μεν επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, γλίτωσε με ένα έγκαυμα τριβής και μια θλάση στον αυχένα, ενώ ο πιλότος κατάφερε να επαναφέρει το αεροσκάφος σε τροχιά πτήσης μετά την ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας και να το προσγειώσει με ασφάλεια στο «Μακεδονία».

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