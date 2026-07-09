Φθηνότερο καλάθι από 31 Αυγούστου: Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή έως και για 4 μήνες

Νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου σε τρόφιμα και βασικά είδη. Δείτε ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα και πόσο θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις.

Μικρή «ανάσα» για τα νοικοκυριά αναμένεται να φέρει η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής χρήσης, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, οι μειώσεις θα αφορούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο η πτώση των τιμών να ξεπερνά το 5%, ενώ η διάρκεια του μέτρου θα κυμανθεί από δύο έως τέσσερις μήνες.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά και το ύψος των μειώσεων που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου.

Ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένες τιμές

Η λίστα περιλαμβάνει βασικά αγαθά που αποτελούν σταθερές δαπάνες για κάθε οικογένεια. Μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες που αναμένεται να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται:

Κρέας, όπως μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές και δημητριακά

Σοκολάτες, μπισκότα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Αναψυκτικά

Απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού

Είδη προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η πρωτοβουλία να καλύψει το σύνολο των βασικών προϊόντων που αφορούν την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Όπως σημείωσε, οι μειώσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, ενώ επιδίωξη είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες αποκλιμακώσεις, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συμμετοχή των εταιρειών στο μέτρο θα είναι εθελοντική, ενώ η εφαρμογή και η τήρηση των δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να επιχειρεί μέσω παρεμβάσεων στην αγορά να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές βασικών αγαθών.

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