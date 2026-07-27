Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβρυο από την κοιλιά της

Σοκ και οργή στην Κολομβία προκαλεί η δολοφονία μιας 21χρονης εγκύου, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Αρχών, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβρυο από την κοιλιά της

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν το νεογέννητο και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημα.

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