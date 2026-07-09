Άδωνις Γεωργιάδης όπως λέμε Τζόκοβιτς: «Έσκασε» σε πολιτική εκδήλωση με ρούχα τένις (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε πολιτική εκδήλωση στα Μελίσσια με αθλητικά ρούχα, καθώς είχε προηγηθεί αγώνας τένις με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Την αγάπη του για το τένις δεν κρύβει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συχνά βρίσκει χρόνο για να βρεθεί σε γήπεδα και να παίξει το αγαπημένο του άθλημα.

Αυτή τη φορά, όμως, η αθλητική του δραστηριότητα συνδυάστηκε με μια διαφορετική δημόσια εμφάνιση. Την ημέρα που είχε προγραμματισμένο αγώνα τένις με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο υπουργός Υγείας βρέθηκε σε επίσημη εκδήλωση στα Μελίσσια φορώντας την αθλητική του ενδυμασία.

«Δεν μπορούσα να αλλάξω ρούχα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε μπροστά στους κατοίκους με ρούχα τένις, χωρίς ωστόσο να έχει μαζί του τη ρακέτα του. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει την ομιλία του, σχολίασε ο ίδιος την εμφάνισή του.

«Συγγνώμη και πάλι για την αμφίεση. Το είχα πει ότι θα είμαι για τένις και δεν μπορώ να αλλάξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν φορούσε πιο επίσημα ρούχα.

Παρά την πιο χαλαρή εμφάνιση, ο υπουργός Υγείας συνομίλησε με κατοίκους, απηύθυνε ομιλία και στη συνέχεια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εμφάνισή του με αθλητική περιβολή αποτέλεσε το στοιχείο που ξεχώρισε από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

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