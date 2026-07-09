Σισμανόγλειο: Νεκρή 90χρονη μετά τη φωτιά – «Η νοσηλεύτρια φώναζε "φωτιά", δεν βλέπαμε τίποτα από τον καπνό»

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των ασθενών για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο και τον πανικό της εκκένωσης.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην Α' Παθολογική Κλινική στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην κατάσβεση της επιχείρησαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Νεκρή 90χρονη ασθενής

Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής, διασωληνώθηκε, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν συνδέεται με τη φωτιά, υποστηρίζοντας πως δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν η πρώτη ασθενής που μεταφέρθηκε εκτός της κλινικής.

Παράλληλα, συνεχάρη το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση αντίδρασή του, τονίζοντας ότι απέτρεψε μία πολύ μεγαλύτερη τραγωδία. Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τις 05:00 πήρε φωτιά ένα στρώμα σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιο.

«Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής δεν ήταν εκεί. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο. Όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο, γιατί θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί εκεί και να είχαμε πολλά θύματα. Ευτυχώς τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν άμεσα, ενώ θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η φωτιά ξεκίνησε από το στρώμα, ενώ εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε, το νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς όμως η φωτιά να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς από τον πρώτο όροφο και ακόμη 35 από τον δεύτερο.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ασθενών

Ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε "φωτιά". Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα».

Και κατέληξε: «Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό».

Δύο ακόμη ασθενείς που εισέπνευσαν τον πυκνό καπνό υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στα Επείγοντα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και παρέμειναν προληπτικά υπό ιατρική παρακολούθηση. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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