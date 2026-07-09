Αγγλία: Τρίτη σερί χρονιά το «Μοχάμεντ» παραμένει το πιο δημοφιλές αγορίστικο όνομα - Ποιο κυριαρχεί στα κορίτσια

Οι νέες τάσεις στα ονόματα αποτυπώνουν τις δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές στη Βρετανία.

Το Muhammad (Μωάμεθ) παραμένει το δημοφιλέστερο όνομα για νεογέννητα αγόρια σε Αγγλία και Ουαλία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Office for National Statistics (ONS). Στα κορίτσια, την πρώτη θέση διατήρησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το Olivia, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη τα στοιχεία της ONS, το 2025 συνολικά 5.957 αγόρια πήραν τη συγκεκριμένη γραφή του ονόματος Muhammad, αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Noah, ενώ ακολούθησαν τα Leo, Luca και Arthur.

Τα ονόματα που ανεβαίνουν και εκείνα που χάνουν έδαφος

Στα κορίτσια, πίσω από το Olivia ακολούθησαν τα Lily, Amelia, Isla και Florence, με το Lily να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και το Amelia να υποχωρεί τρίτο.

Από τα ανδρικά ονόματα, τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στην τελευταία δεκαετία σημείωσε το Luca, το οποίο σκαρφάλωσε 49 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Αντίστοιχα, το Jude ανέβηκε 47 θέσεις μέσα σε δέκα χρόνια, με αρκετούς να αποδίδουν τη δημοτικότητά του στην παρουσία του Άγγλου διεθνούς ποδοσφαιριστή Jude Bellingham.

Αντίθετα, ονόματα που συνδέονται παραδοσιακά με τη βρετανική βασιλική οικογένεια συνεχίζουν να παρουσιάζουν σταδιακή υποχώρηση. Το George βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση, το William στην 25η, το Louis στην 49η, ενώ το Charlotte καταλαμβάνει την 25η θέση στα κορίτσια.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ONS καταγράφει κάθε διαφορετική ορθογραφία ως ξεχωριστό όνομα. Έτσι, οι εκδοχές Muhammad, Mohammed και Mohammad υπολογίζονται ξεχωριστά και δεν αθροίζονται, καθώς, όπως επισημαίνει η υπηρεσία, η ομαδοποίησή τους θα μπορούσε να είναι υποκειμενική.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιλογές των γονιών αντανακλούν πλέον μια πολύ πιο πολυπολιτισμική κοινωνία σε σχέση με δύο δεκαετίες πριν. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυριαρχούσαν κυρίως ονόματα αγγλικής, εβραϊκής και λατινικής προέλευσης, σήμερα στις πρώτες θέσεις συναντώνται ονόματα με αραβικές, ιταλικές, σκανδιναβικές αλλά και σκωτσέζικες ή ισπανικές ρίζες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η επιρροή προσωπικοτήτων όπως οι Mo Farah, Mohamed Salah και ο θρυλικός πυγμάχος Muhammad Ali, έχουν συμβάλει σημαντικά στη διαρκή άνοδο του ονόματος Muhammad τα τελευταία χρόνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ