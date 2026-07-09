Το τουρκικό casus belli ανέδειξε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Το έμμεσο μήνυμα στον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της Συνόδου, για να αναδείξει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας.

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να θέτει στα διεθνή φόρουμ το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας ως «ιστορική ανορθογραφία» που πρέπει να εγκαταλειφθεί, να συνεχίσει αδιάκοπα την αμυντική θωράκιση της χώρας και την προσήλωση της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο για την επίλυση των διαφορών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατέδειξε πάντως για άλλη μία φορά ότι η Αθήνα δεν έχει διάθεση ρητορικής αντιπαράθεσης με την Άγκυρα, παρά τις εμφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε ακανθώδη ζητήματα.

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