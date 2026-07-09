Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου σε συνδυασμό με το Super El Nino φέρνει τα πρώτα σημάδια για ένα δύσκολο χειμώνα.
Οι νεότερες εποχικές προγνώσεις ενισχύουν το σενάριο ενός πιο αδύναμου Πολικού Στροβίλου κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-2027, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες για συχνότερες ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης.
Ο Πολικός Στρόβιλος είναι μια τεράστια ζώνη πολύ ψυχρού αέρα και χαμηλών πιέσεων που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα πάνω από την Αρκτική. Όταν παραμένει ισχυρός, συγκρατεί τις πολικές αέριες μάζες στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Αντίθετα, όταν αποδυναμώνεται ή διαταράσσεται, ο ψυχρός αέρας μπορεί να κινηθεί προς τη μέση Ευρώπη, προκαλώντας έντονα κύματα ψύχους.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το τουρκικό casus belli ανέδειξε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Το έμμεσο μήνυμα στον Τραμπ
- Έργο-μαμούθ στην Ινδία: Σκάβει γιγαντιαία δίδυμη σήραγγα 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο με 6 μετροπόντικες
- Ινδονήσιος επέζησε 3 χρόνια σε δάσος ενώ έπασχε από ψυχολογική ασθένεια: Εντοπίστηκε σκελετωμένος και ράκος (vid)