Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου σε συνδυασμό με το Super El Nino φέρνει τα πρώτα σημάδια για ένα δύσκολο χειμώνα.

Οι νεότερες εποχικές προγνώσεις ενισχύουν το σενάριο ενός πιο αδύναμου Πολικού Στροβίλου κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-2027, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες για συχνότερες ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης.

Ο Πολικός Στρόβιλος είναι μια τεράστια ζώνη πολύ ψυχρού αέρα και χαμηλών πιέσεων που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα πάνω από την Αρκτική. Όταν παραμένει ισχυρός, συγκρατεί τις πολικές αέριες μάζες στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Αντίθετα, όταν αποδυναμώνεται ή διαταράσσεται, ο ψυχρός αέρας μπορεί να κινηθεί προς τη μέση Ευρώπη, προκαλώντας έντονα κύματα ψύχους.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr