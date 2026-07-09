«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια που πήδηξε από τον 36ο όροφο

Η αιτία θανάτου του 9χρονου γιου δεν μπορεί ακόμα να διαπιστωθεί, ενώ οι γονείς πέθαναν από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την πτώση ολόκληρης οικογένειας από τον 36ο όροφο από τον ουρανοξύστη Highpoint, στο Νότιο Λονδίνο, στα τέλη Μαΐου, καθώς η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του 9χρονου.

Η Aντίτι Παραλκάρ, 46 ετών, ο Ρακές Ναραγιάν Πάι, 47 ετών, και ο γιος τους Σιντ, 9 ετών εκφράζονται φόβοι ότι πέθαναν σε μια προφανή συμφωνία «αυτοκτονίας».

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