Shakira: Σπάει ρεκόρ και επανεμφανίζεται στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

Η Σακίρα σπάει νέα ρεκόρ στο Spotify και επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από σχεδόν 20 χρόνια, για μία από τις σημαντικότερες συναυλίες της καριέρας της.

Η Shakira έχει γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές καλλιτέχνιδες στον κόσμο, με περισσότερα από 95 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, πολλαπλά βραβεία Grammy και Latin Grammy, και έναν κατάλογο επιτυχιών που εκτείνονται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

H κολομβιανή τραγουδίστρια διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της επαγγελματικής της πορείας καθώς επιβεβαιώνει ότι είναι και θα είναι η τραγουδίστρια των Μουντιάλ. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού Dai Dai σημειώνει τρομερή επιτυχία και σπάει ρεκόρ, οργανώνοντας παράλληλα και μία από τις πιο σημαντικές συναυλίες της καριέρας της.

Η πρώτη λατίνα καλλιτέχνιδα που γίνεται Νο1 στο spotify

Η σταρ έγραψε ιστορία ξεπερνώντας τους 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακολούθους στην μουσική πλατφόρμα spotify, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα λατινικής καταγωγής που το καταφέρνει παγκοσμιώς.

Ακολουθώντας τον Bad Banny που κατέχει την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την άνοδο που έχει πάρει η πορεία της και λόγω της κυκλοφορίας του Dai Dai, με τους φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο να την αποθεώνουν.

Επιστροφή στις πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

Θα δώσει τη συναυλία στις Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου τη διοργάνωσή της έχει αναλάβει το Venture Lifestyle. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη της Σακίρα στη χώρα από την εμφάνισή της το 2007 στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σχεδόν 20 χρόνια πριν.

Είναι η τελευταία σε μια σειρά μουσική που διοργανώνεται από την εταιρεία ψυχαγωγίας, η οποία περιλαμβάνει συναυλίες των John Legend, Katy Perry, Jennifer Lopez και Demi Lovato στη Μέση Ανατολή. Με την καλλιτέχνιδα να δηλώνει ενθουσιασμένη για την επιστροφή της και αναμένεται μια «μυθική» εμφάνιση, σύμφωνα με τον Άκη Αδαμόπουλο και την εκπομπή Νωρίς Νώρίς της ΕΡΤ.

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