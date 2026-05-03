Σακίρα: Συναυλία-ρεκόρ με 2 εκατομμύρια θεατές στην Κοπακαμπάνα του Ρίο

Η δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο, έγινε μπροστά σε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών σημειώθηκε στην παραλία Κοπακαμπάνα, όπου η Σακίρα εμφανίστηκε μπροστά σε πλήθος που εκτιμάται ότι έφτασε τα 2 εκατομμύρια άτομα.

Η δωρεάν συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Todo Mundo no Rio», το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη ετήσια μουσική παράδοση για την πόλη.

shakira performing one of the biggest songs ever in front of 2 million people 21 years later is iconic pic.twitter.com/vftojXA0gl — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Μια βραδιά-υπερπαραγωγή

Η εμφάνιση της Σακίρα ξεκίνησε με εντυπωσιακό σκηνικό, όπου drones σχημάτισαν φιγούρα λύκου στον ουρανό — αναφορά στο γνωστό της τραγούδι She Wolf. Η ίδια άνοιξε το πρόγραμμα με κομμάτια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, παρουσιάζοντας ένα σετ σχεδόν 30 τραγουδιών.

Στη διάρκεια της συναυλίας ακούστηκαν μεγάλες επιτυχίες όπως τα Hips Don’t Lie, TQG και Chantaje, ενώ το κοινό τραγουδούσε μαζί της σε κάθε στιγμή της βραδιάς.

Μήνυμα στο κοινό

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, η Σακίρα μίλησε για την πρώτη της επαφή με τη Βραζιλία σε νεαρή ηλικία, εκφράζοντας συγκίνηση για την εξέλιξη της καριέρας της.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τις γυναίκες, τονίζοντας την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να «γίνονται πιο δυνατές μετά από κάθε δυσκολία».

shakira performing ‘waka waka’ at copacabana pic.twitter.com/dQALczDpZP — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Μια παράδοση που μεγαλώνει

Η φετινή συναυλία εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων δωρεάν συναυλιών στην Κοπακαμπάνα, όπου τα προηγούμενα χρόνια έχουν εμφανιστεί επίσης μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Madonna και η Lady Gaga.

Η περιοδεία της Σακίρα συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς σε ΗΠΑ και μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο του «Las Mujeres Ya No Lloran Tour», που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον διεθνώς.

