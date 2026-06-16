Σακίρα για το Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο και η ζωή μου συνδέθηκαν με τρόπο μοναδικό»

Η Σακίρα μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό της με το Μουντιάλ, τη γνωριμία με τον Ζεράρ Πικέ και τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα της.

Τη μακροχρόνια και βαθιά προσωπική σχέση που διατηρεί με το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο περιέγραψε η κολομβιανή σταρ, τονίζοντας πως κάθε διοργάνωση έχει σημαδέψει διαφορετικές πτυχές της ζωής της.

Σε συνέντευξή της στο People, η 49χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε αρχικά στο Μουντιάλ του 2006, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον Wyclef Jean ερμηνεύοντας το «Hips Don’t Lie», πριν σταθεί στη διοργάνωση του 2010 στη Νότια Αφρική, όπου παρουσίασε το «Waka Waka (This Time for Africa)», το τραγούδι που, όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσα ακολούθησαν.

Η άρρηκτη σύνδεση με το ποδόσφαιρο

«Είναι τρελό που έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο, η οποία μοιάζει άρρηκτη», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο γνώρισε τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Ισπανίας.

Shakira on Her Long Personal History With the World Cup: 'I Have This Connection' With Soccer 'That Seems Unbreakable' https://t.co/NXDe0PKhdw — People (@people) June 15, 2026

Η Κολομβιανή σταρ σημείωσε ότι το «Waka Waka» συνδέθηκε άμεσα με την προσωπική της ζωή και τη δημιουργία της οικογένειάς της, αποκαλύπτοντας πως γι’ αυτό αποκαλεί τους γιους της «Waka παιδιά», καθώς πιστεύει ότι η οικογένειά της γεννήθηκε μέσα από εκείνη τη συγκυρία.

Οι εμφανίσεις στα Μουντιάλ και το ιστορικό halftime show του 2026

Η Σακίρα θυμήθηκε επίσης το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, όπου ερμήνευσε το «La La La (Brazil 2014)» ενώ ήταν έγκυος στον μικρότερο γιο της. Όπως ανέφερε, παρότι βρισκόταν μόλις στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, αρκετοί είχαν ήδη αντιληφθεί την αλλαγή στην εμφάνισή της. Παράλληλα, μίλησε για τη φετινή της παρουσία στη διοργάνωση του 2026, όπου εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης μαζί με τον Burna Boy ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι «Dai Dai».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ακόμη ότι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στο πρώτο halftime show τελικού Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου στο MetLife Stadium, όπου θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με τη Μαντόνα και τους BTS.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί για εκείνη μια «μαγική εμπειρία», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η μουσική και το ποδόσφαιρο έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους ακόμη και σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες. Όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που την οδηγεί ξανά και ξανά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, η απάντησή της ήταν μονολεκτική: «Η μοίρα».

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