«Zάντα» ο Θοδωρής Φέρρης σε συναυλία στα Χανιά: «Μέθυσα, δεν σκότωσα κανέναν, μην με διαλύσετε στο TikTok» (vid)

Ο Θοδωρής Φέρρης διέκοψε τη συναυλία του στα Χανιά και αποκάλυψε με χιούμορ στο κοινό πως είχε πιει αλκοόλ, ζητώντας επιείκεια.

Μια διαφορετική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στα Χανιά, όταν ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια στο κοινό.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε πιει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς, καθώς δεν αρνήθηκε τα κεράσματα που του προσέφεραν οι θαυμαστές του. «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό. Σε αρκετές στιγμές της συναυλίας ο τραγουδιστής δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα γέλια του, ωστόσο συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του.

Λίγο αργότερα επανήλθε στο περιστατικό με νέο χιουμοριστικό σχόλιο, λέγοντας: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν». Το βίντεο από τη συναυλία έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τον αυθορμητισμό του τραγουδιστή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη στιγμή με αυτοσαρκασμό.

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