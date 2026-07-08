Το Μαρόκο αλλάζει ώρα και «ταράζει» το εμπόριο με την Ευρώπη - Τι αλλάζει με την Ισπανία

Το Μαρόκο επιστρέφει στην ώρα Γκρίνουιτς, δημιουργώντας νέα δεδομένα στις μεταφορές, το εμπόριο και τις επιχειρηματικές σχέσεις με την Ισπανία και την Ευρώπη.

Μια αλλαγή που εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλή και καθημερινή, αλλά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο και τις μεταφορές, προωθεί το Μαρόκο, καθώς αποφάσισε να εγκαταλείψει τη ζώνη GMT+1 και να επιστρέψει στην παραδοσιακή ώρα Γκρίνουιτς (GMT).

Η αλλαγή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 20 Σεπτεμβρίου και θα επαναφέρει τη διαφορά ώρας μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις μετακινήσεις, τις θαλάσσιες συνδέσεις μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που βασίζονται σε γρήγορες εμπορικές ροές.

Το Μαρόκο, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, βρίσκεται φυσικά στη ζώνη GMT, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία και οι Κανάριες Νήσοι. Η επιστροφή στην παλιά ώρα αποτελεί, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθεια ευθυγράμμισης με τους φυσικούς κύκλους ημέρας και νύχτας, καθώς η προηγούμενη αλλαγή είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από εργαζόμενους και οικογένειες μαθητών.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, το Μαρόκο θα βρίσκεται μία ώρα πίσω από την ηπειρωτική Ισπανία, η οποία θα παραμένει στη ζώνη GMT+1. Ωστόσο, το καλοκαίρι, όταν η Ισπανία εφαρμόζει θερινή ώρα (GMT+2), η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών θα αυξάνεται στις δύο ώρες.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στις μεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και εταιρείες logistics θα χρειαστεί να προσαρμόσουν δρομολόγια, ώρες αναχώρησης και διαδικασίες ελέγχου, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Το Μαρόκο αποτελεί σημαντικό προμηθευτή φρούτων και λαχανικών για την ευρωπαϊκή αγορά και οι αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα μεταφοράς μπορεί να επηρεάσουν τις παραδόσεις ευπαθών προϊόντων προς την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εταιρείες οδικών μεταφορών θα κληθούν να επανασχεδιάσουν τα δρομολόγιά τους, ώστε τα φορτηγά να φτάνουν εγκαίρως στα λιμάνια και να διατηρούνται οι χρόνοι παράδοσης προς μεγάλα κέντρα διανομής στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η εξέλιξη δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις δύο πλευρές του Γιβραλτάρ, όπου μια απλή αλλαγή στο ρολόι μπορεί να επηρεάσει την οικονομική συνεργασία και το μοντέλο εμπορίου «just in time» που συνδέει το Μαρόκο με την ευρωπαϊκή αγορά.

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