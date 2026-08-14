Πλοίο πήγαινε προς το λιμάνι μέχρι που... τράκαρε στην όχθη ενός ποταμού

Ένα πλοίο μεταφοράς containers μήκους 148 μέτρων προσάραξε στις όχθες του ποταμού Hooghly στην Ινδία, αφού φαίνεται πως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά μια στροφή.

Ένα πλοίο μεταφοράς containers μήκους περίπου 148 μέτρων προσάραξε στις όχθες του ποταμού Hooghly, κοντά στο Diamond Harbour της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, στις 12 Αυγούστου 2026.

Το MV Nawata Bhum εκτελούσε δρομολόγιο από το Port Klang της Μαλαισίας προς το Syama Prasad Mookerjee Port στην Καλκούτα. Σύμφωνα με στοιχεία ναυσιπλοΐας που επικαλείται η AsiaOne, το πλοίο πραγματοποίησε δεξιά στροφή βόρεια του Latpatia περίπου στις 10:26 π.μ. και συνέχισε την πορεία του για περίπου 40 λεπτά, προτού προσαράξει κοντά στο Diamond Harbour, γύρω στις 11 π.μ.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το πλοίο να κατευθύνεται προς την όχθη, ενώ η κόρνα του ακούγεται επανειλημμένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο πλοίο ακριβώς μπροστά του.

Τι προκάλεσε την απώλεια πορείας;

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ισχυρά ρεύματα, δύσκολες συνθήκες πλεύσης και πιθανό πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης. Ωστόσο, η αιτία του περιστατικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η αρμόδια ναυτιλιακή αρχή της Σιγκαπούρης, της χώρας σημαίας του πλοίου, ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό. Ως εκ τούτου, η πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης δεν μπορεί προς το παρόν να θεωρηθεί δεδομένη αιτία.

Μετά την πρόσκρουση, η πλώρη του πλοίου παρέμεινε κολλημένη στην όχθη και χρειάστηκε η επέμβαση ρυμουλκών. Το Nawata Bhum αποκολλήθηκε περίπου στις 10:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας και την επόμενη ημέρα παρέμενε αγκυροβολημένο στην περιοχή, συνοδευόμενο από δύο υποστηρικτικά σκάφη.

Η MPA επιβεβαίωσε στις 13 Αυγούστου ότι το πλοίο είχε επαναπλεύσει, ήταν σταθερό και δεν υπήρχε ένδειξη ρύπανσης. Στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, κανένα από τα οποία δεν τραυματίστηκε. Δεν υπήρχαν επίσης Σιγκαπουριανοί μεταξύ τους.

Η Regional Container Lines (RCL), η εταιρεία που διαχειρίζεται το Nawata Bhum, ανακοίνωσε ότι το πλοίο ολοκλήρωσε τους απαραίτητους ελέγχους και επέστρεψε κανονικά στο δρομολόγιό του, με όλα τα μέλη του πληρώματος ασφαλή και χωρίς ζημιές στο φορτίο. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι προκάλεσε την απώλεια πορείας στον δύσκολο για πλοήγηση ποταμό Hooghly, με την απάντηση να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές της Σιγκαπούρης.